Щука и окунь жили в реке .задумала щука поймать жирного окуня. стала она мутить в в??ду. мутной воде щука сама попала в чистую сеть. продолжить текст

Гость: Гость:

Щука очень испугалась!когда её положили в написать в сеть. к ней подошёл мальчик и разрезал сеть ножницами. мальчик сразу прибежал к реке и выпустил её.щука сказала я исполню три желания 1)быть умным,2)быть дружелюбным3)что-бы всем в мире было хорошо.Щука исполнила все 3 желания