Доклад на тему dps помогите пожалуйста

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Задачи, обязанности и права ГИБДД Государственная инспекция безопасности дорожного движения МВД России выполняет задачи по обеспечению соблюдения всеми участниками дорожного движения, юридическими лицами независимо от формы собственности и иными организациями, должностными лицами законодательства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов, правил, стандартов и технических норм по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения, проведения мероприятий по предупреждению дорожно-транспортных происшествий и снижению тяжести их последствий в целях охраны жизни, здоровья и имущества граждан, защиты их прав и законных интересов, а также интересов общества и государства. Основные обязанности Госавтоинспекции состоят в контроле за соблюдением правил дорожного движения, а также нормативных правовых актов в области обеспечения безопасности дорожного движения, которыми устанавливаются требования: — к проектированию, строительству, реконструкции дорог, дорожных сооружений, железнодорожных переездов, линий городского электрического транспорта; — эксплуатационному состоянию и ремонту автомобильных дорог, дорожных сооружений, железнодорожных переездов, а также к установке и эксплуатации технических средств организации дорожного движения; — конструкции и техническому состоянию находящихся в эксплуатации автомототранспортных средств, прицепов к ним и предметов их дополнительного оборудования; — изменению конструкции зарегистрированных в Государственной инспекции автомототранспортных средств и прицепов к ним; — перевозкам тяжеловесных, опасных и крупногабаритных грузов. Государственная инспекция безопасности дорожного движения МВД России выполняет также и другие обязанности: — принятие квалификационных экзаменов на получение права управления автомототранспортными средствами, трамваями и троллейбусами, выдача водительских удостоверений, а также согласование программ подготовки водителей автомототранспортных средств; — регистрация и учет автомототранспортных средств и прицепов к ним, выдача регистрационных документов и государственных регистрационных знаков на зарегистрированные автомототранспортные средства и прицепы к ним; — организация в порядке, определяемом Правительством РФ, государственного технического осмотра автомототранспортных средств и прицепов к ним; — регулирование дорожного движения, в том числе с использованием технических средств и автоматизированных систем, обеспечение организации движения транспортных средств и пешеходов в местах проведения аварийно-спасательных работ и массовых мероприятий; — осуществление в установленном порядке сопровождения транспортных средств; — осуществление неотложных действий на месте дорожно-транспортных происшествий, в том числе принятие мер по эвакуации людей и оказанию им доврачебной медицинской помощи, а также содействие в транспортировке поврежденных транспортных средств и охране имущества, оставшегося без присмотра; — участие в мероприятиях по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности; — осуществление в соответствии с законодательством Российской Федерации производства по делам об административных правонарушениях; — организация и проведение в порядке, определяемом Министерством внутренних дел Российской Федерации, работы по розыску угнанных и похищенных автомототранспортных средств, а также автомототранспортных средств участников дорожного движения, скрывшихся с мест дорожно-транспортных происшествий;