В столовой стояли 4 ряда столов по 5 каждом. Три стола унесли . СКОЛЬКО столов остал??сь. ? Решить обратную задачу.

Математика

В столовой стояли 4 ряда столов по 5 каждом. Три стола унесли . СКОЛЬКО столов остал??сь. ? Решить обратную задачу.

Автор: Гость