В столовой стояли 4 ряда столов по 5 каждом. Три стола унесли . СКОЛЬКО столов остал??сь. ? Решить обратную задачу.

Математика
В столовой стояли 4 ряда столов по 5 каждом. Три стола унесли . СКОЛЬКО столов остал??сь. ? Решить обратную задачу.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4*5=20 столов - было 20-3=17 столов осталось
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