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Биология
Нужны ответы на вопросы,лучше кратко,но точно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2.Напротив, биологического прогресса достигают мелкие плодовитые животные, широко распространенные и легко уживающиеся с человеком. К ним из млекопитающих в первую очередь относится типично городское животное - крыса пасюк, Напротив
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