О чём могут "рассказать" человеку: шёпот листьев, шум ручья, ропот моря, лунный ник?
Литература
О чём могут "рассказать" человеку: шёпот листьев, шум ручья, ропот моря, лунный ник?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Шепот робот шум больше нет рассказать о человеке
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