В какую поговорку вошло имя Лидийского царя Крёза?
История
В какую поговорку вошло имя Лидийского царя Крёза?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Имя царя Крёза вошла в поговорку "Богат, как Крёз". Да-да, вот так просто)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська мова
Математика
Математика
Две кружки имеют форму цилиндра. Первая кружка в четыре раза выше второй, а вторая в полтора раза уже первой. Во сколько раз объем первой кружки бо...
Математика
Для приготовления смеси взяли чай двух сортов: 3 кг.первого сорта по 220р. за 1кг. и 7к??. второго.Найдите ценй второго сорта, если цена получившей...