Для приготовления смеси взяли чай двух сортов: 3 кг.первого сорта по 220р. за 1кг. и 7к??. второго.Найдите ценй второго сорта, если цена получившейся смеси - 171 р. за 1 кг
Математика
Для приготовления смеси взяли чай двух сортов: 3 кг.первого сорта по 220р. за 1кг. и 7к??. второго.Найдите ценй второго сорта, если цена получившейся смеси - 171 р. за 1 кг
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 3+7=10 (кг) смеси - получилось всего2) 171*10=1710(руб.) - стоимость 10 кг смеси3) 220*3=660 (руб.) - стоимость 3 кг чая первого сорта4) 1710-660=1050 (руб.) - стоимость 7 кг чая второго сорта5) 1050:7=150 (руб.) - цена 1 кг чая второго сортаОтвет: 150 рублей
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