Для приготовления смеси взяли чай двух сортов: 3 кг.первого сорта по 220р. за 1кг. и 7к??. второго.Найдите ценй второго сорта, если цена получившейся смеси - 171 р. за 1 кг

Математика

Для приготовления смеси взяли чай двух сортов: 3 кг.первого сорта по 220р. за 1кг. и 7к??. второго.Найдите ценй второго сорта, если цена получившейся смеси - 171 р. за 1 кг

Автор: Гость