Оберните почему окраску божье коровки называют предупреждающей

Окружающий мир
Оберните почему окраску божье коровки называют предупреждающей
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому что она красного цвета, а красный считается предупреждающим цветом (как например: светофор)
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