Задумали число ,вычли его из 200, разность раздели на 9 и получили 12 какое число заду??али?
Математика
Задумали число ,вычли его из 200, разность раздели на 9 и получили 12 какое число заду??али?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мне задумать число с 1 до 9?
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