Представь число 11 в виде суммы.Запиши соответствующие разности.Найди их значения
Математика
Представь число 11 в виде суммы.Запиши соответствующие разности.Найди их значения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10+1=11 ,11-0=11 я думаю так
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