Две кружки имеют форму цилиндра.Первая кружка в четыре раза выше второй,а вторая в полтора раза уже первой .Во сколько раз объем первой кружки больше объема второй?

Математика

Две кружки имеют форму цилиндра.Первая кружка в четыре раза выше второй,а вторая в полтора раза уже первой .Во сколько раз объем первой кружки больше объема второй?

Автор: Гость