Две кружки имеют форму цилиндра.Первая кружка в четыре раза выше второй,а вторая в полтора раза уже первой .Во сколько раз объем первой кружки больше объема второй?

Математика
Две кружки имеют форму цилиндра.Первая кружка в четыре раза выше второй,а вторая в полтора раза уже первой .Во сколько раз объем первой кружки больше объема второй?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Довольно недавно сама научилась решать.
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