Запиши проверочные слова. вставь пропущенные буквы. см_шной м_лы_, лё_кая зага_ка, к_лючая нахо_ка, хру_кая _грушка, сла_кая в_дичка, мя_кая поду_ка, де_ская варе_ка, х_лодная ватру_ка, ро_кая улы_ка
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Запиши проверочные слова. вставь пропущенные буквы. см_шной м_лы_, лё_кая зага_ка, к_лючая нахо_ка, хру_кая _грушка, сла_кая в_дичка, мя_кая поду_ка, де_ская варе_ка, х_лодная ватру_ка, ро_кая улы_ка
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Гость:
Смешной малый, лёгкая загадка, колючая находка, хрупкая игрушка, сладкая водичка, мягкая подушка, детская варежка, холодная ватрушка, робкая улыбка
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