Помогите!!!! Срочно надо до завтра! Сочинение на тему "История духовно-рыцарского ордена, который возник во время крестового похода"

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Тамплиеры Орден Тамплиеров, называвшийся еще Орденом Бедных Рыцарей Христа и Святыни Соломона, основал в 1119 г. в Иерусалиме Хуго де Пайенс. Штаб-квартира ордена располагалась в крыле иерусалимско­го дворца князя Балдуина II, построенного на руинах Храма Соломо­на. От латинского слова "темплум" - святилище - орден получил свое обиходное название16. Задачей тамплиеров являлась охрана пилигри­мов на участке между Иерусалимом и Яффой. Подобная охрана тре­бовалась из-за того, что после I Крестового похода Святой город ока­зался отделенным от остальных территорий, контролируемых кресто­носцами, главным образом лежащих вокруг Антиохии, широким по­ясом земель, находящихся под властью мусульман. К ним принадле­жала и большая часть палестинского побережья. Путешествие из Ие­русалима - со стороны ли берега или из Малой Азии - было, таким об­разом, далеко не безопасным предприятием. Без пилигримов сильно сократилось бы число рекрутов в ордена и количество переселенцев. Тамплиеры должны были большую опасность превратить в меньшую. Вначале братство состояло всего из нескольких рыцарей17. Позже оно, однако, очень быстро расширило свои ряды. Характерное отличие заключалось в том, что вступали в него главным образом, французы. Официальное превращение братства в орден произошло лишь через де­сять лет после его возникновения. Правила ордена были утверждены Римским Папой Гонорием II в 1128 г. (в следующем году они были одо­брены на Соборе в Труа, а покровителем ордена стал сам Бернар Клер-восский). Опознавательным знаком тамплиеров были белые одежды с красным крестом на левой стороне груди и на левом рукаве. Тамплиеры приносили традиционные монашеские обеты: беднос­ти18 (его символ попал даже в герб ордена, изображающий двух бед­ных рыцарей, едущих верхом на одной лошади19), чистоты и послуша­ния. Однако частично они были освобождены от молитвенного послу шания из-за необходимости защищать достоинство и свободу святых мест и христиан-паломников. В орден принимали исключительно неженатых мужчин: холостяков, вдовцов и монахов. Это могли быть только свободные люди - князья, рыцари, свободные земле­пашцы (последние для поступления на нижние уровни - в братья-трудники). Принимали также и священников, которые исполняли в ордене обязанности капелланов. Поскольку этот священник не мог проливать кровь, большинство монастырских братии не принимала священнических обетов. Самой влиятельной группой в орденах были, конечно, рыцари. Из своей среды они выбирали Великого Магистра, который подчинялся только Римскому Папе. Братья-трудники хотя и были сильно ограничены в правах, численностью в несколько раз пре­вышали рыцарей. Орден очень быстро получил крупные пожертвования как в Свя­той Земле, так и в Европе, главным образом, во Франции. Одновре­менно они изменили главный характер своей деятельности. Забота о паломниках уступила место поддержке иерусалимских войск и оборо­не города от нападений турок.