О чем рассказ Бирюк? какая основная идея этого рассказа?? срочно надо!! помогите по??алуйста!!
Литература
О чем рассказ Бирюк? какая основная идея этого рассказа?? срочно надо!! помогите по??алуйста!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Главную мысль изложил в произведении Сергей Пахомов, он сказал "ребята, будьте же вы людьми". Надо быть более человечным в обращении с теми, с кем нас соединила судьба.
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