О чем рассказ Бирюк? какая основная идея этого рассказа?? срочно надо!! помогите по??алуйста!!

Литература
О чем рассказ Бирюк? какая основная идея этого рассказа?? срочно надо!! помогите по??алуйста!!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Главную мысль изложил в произведении Сергей Пахомов, он сказал "ребята, будьте же вы людьми". Надо быть более человечным в обращении с теми, с кем нас соединила судьба.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Якщо вистрілити з дрібнокаліберної рушниці у варене яйце то в яйці утвориться отвір. Якщо вистрілити в сире - яйце розлетиться. Поясніть це явище?
Ответить
Математика
912-702:6 819:9-76+12 С помощью скобок получи новые выражения, имеющие другие значения.
Ответить
Алгебра
РЕБЯТКИ,КОМУ НЕ СЛОЖНО!!!! ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА НОМЕР 3 И НОМЕР 5... СО ВСЕМИ РЕШЕНИЯМИ! БУДУ ВАМ ОЧЕНЬ БЛАГОДАРНА. ПРОСТО ПОЙМИТЕ, Я В АЛГЕ...
Ответить
Математика
В один магазин привезли 18 одинаковых бидонов молока а в другой 12 таких же минуту п??рвый магазин привезли на 228 литров молока больше чем второй ...
Ответить
Физика
Водород и гелий под действием силы тяжести должны опускаться вниз. нонаполненные ими летательные аппараты подниматся вверх как разрешить это кажуще...
Ответить