О КАКОМ ПОЭТИЧЕСКОМ СОСТЯЗАНИИ ГОВОРИЛ ЖУКОВСКИЙ И КТО В НЕМ ПОБЕДИЛ?

Литература
О КАКОМ ПОЭТИЧЕСКОМ СОСТЯЗАНИИ ГОВОРИЛ ЖУКОВСКИЙ И КТО В НЕМ ПОБЕДИЛ?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Поэтическое состязание было у Пушкина с Жуковским . они спорили кто лучше напишет сказку. Жуковский написал Спящая Красавица, а Пушкин сказку о мёртвой царевне и семи богатырях . в состязании победил Пушкин .(если вы по это поэтическое состязание )
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