Обчисли,яка максимальна протяжність Африки в градусах та кілометрах з півночі на південь і з заходу на схід (способи визначення протяжності оберіть самостійно.Свій вибір обгрунтуйте):
Математика
Обчисли,яка максимальна протяжність Африки в градусах та кілометрах з півночі на південь і з заходу на схід (способи визначення протяжності оберіть самостійно.Свій вибір обгрунтуйте):
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потрібно визначити найпівденнішу і найпівнічнішу точку африки (в атласі повинно бути) від більшого числа віднят менше і помножити на 111км, тому що в 1 градусі 111км (в кілометрах)
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