Обчисли виконуючи кожну дію окремо 85-50:10*7= 210+63:7:3=
Математика
Обчисли виконуючи кожну дію окремо 85-50:10*7= 210+63:7:3=
Ответ(ы):
Гость:
210+63:7:3=13 :)))))))))))))
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