Помогите решить задачу! С одного участка собрали 50 кг картофеля,а с другого на 10 кг меньше. Сколько всего килограммов картофеля собрали с двух участков?

Математика

Помогите решить задачу! С одного участка собрали 50 кг картофеля,а с другого на 10 кг меньше. Сколько всего килограммов картофеля собрали с двух участков?

Автор: Гость