Помогите решить задачу! С одного участка собрали 50 кг картофеля,а с другого на 10 кг меньше. Сколько всего килограммов картофеля собрали с двух участков?
Математика
Помогите решить задачу! С одного участка собрали 50 кг картофеля,а с другого на 10 кг меньше. Сколько всего килограммов картофеля собрали с двух участков?
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