Определите падеж всех имён прилагательных. 1) В зимнем тумане встает холодное тусклое солнце. 2) Ледяной ветер гуляет в открытом поле. 3) Можно без лыж идти по хрустящему снегу. 4) Ранним утром я возвращаюсь с дальнего бере...

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Определите падеж всех имён прилагательных. 1) В зимнем тумане встает холодное тусклое солнце. 2) Ледяной ветер гуляет в открытом поле. 3) Можно без лыж идти по хрустящему снегу. 4) Ранним утром я возвращаюсь с дальнего берега. 5) Из молодого осинника вылетел молодой тетерев. 6) Рожь наливается зерном тяжёлым,урожайным. 7) На зорьке утренней,над речкой быстрою умылась яблоня росою чистою.

Автор: Гость