Как разобрать слово звёзды по членам предлжения???

Гость: Гость:

Это невозможно. Разобрать по членам можно только само предложение!!! Главные члены предложения - это подлежащее, сказуемое и второстепенные члены. А слово можно разобрать по буквам и звукам (фонетика) или морфемам (приставка, корень, суффикс, окончание, постфикс)