Как разобрать слово звёзды по членам предлжения???
Русский язык
Как разобрать слово звёзды по членам предлжения???
Ответ(ы):
Гость:
Это невозможно. Разобрать по членам можно только само предложение!!! Главные члены предложения - это подлежащее, сказуемое и второстепенные члены. А слово можно разобрать по буквам и звукам (фонетика) или морфемам (приставка, корень, суффикс, окончание, постфикс)
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