Помогите срочно, буду очень благодарна. “Центральный район”. 1-й уровень. Кака?? из перечисленных областей России не входят в состав Центрального района? А. Рязанская. Б. Архангельская. В. Тульская. Г. Ярославская. 2....

География

Помогите срочно, буду очень благодарна. “Центральный район”. 1-й уровень. Кака?? из перечисленных областей России не входят в состав Центрального района? А. Рязанская. Б. Архангельская. В. Тульская. Г. Ярославская. 2. С какими государствами граничит Центральная район? А. Белоруссией. Б Польшей. В. Украиной. Г. Молдавией. 3. Какое население преобладает в Центральной районе? А. Городское. Б. Сельское. 4. Народ какой национальности преобладает в Центральном районе? А. Чуваши. Б. Марийцы. В. Мордва. Г. Русские. 5. Какие отрасли промышленности, представлены в Центральном районе? А. Приборостроение. Б. Пищевая промышленность. В. Добыча угля. Г. Химическая промышленность. 2-й уровень. Назовите ведущие факторы (причины), влияющие на развитие Центрального района. За счет чего увеличивается численность населения Центрального района? Каков национальный состав населения Центрального района? Назовите центры химической промышленности Центрального района? Какова функциональность крупных городов Центрального района? 3-й уровень. Дайте оценку географического положения Центрального района. Какова демографическая ситуация Центрального района? (Основные тенденции.) Назовите отрасли специализации и центры производств машиностроения Центрального района. Какой тип сельского хозяйства преобладает в Центрального района? Какие из перечисленных городов Центрального района расположены не на реке Волга? Кострома, Тверь, Орел ,Ярославль, Смоленск.

Автор: Гость