Составьте и запишите предложения со словами многоводный, полноводный, глубокий, бездонный, мелкий, мелководный

Гость: Гость:

Его глубокий и бездонный взгляд очаровывал нас всё больше и больше.За нашей деревней был полноводный пруд,который манил своей прохладой.Ребята хотели выкопать глубокий арык,но он получился мелким.Мелководный ручей бежал с горы,превращаясь в полноводную речку