Составьте и запишите предложения со словами многоводный, полноводный, глубокий, бездонный, мелкий, мелководный
Русский язык
Составьте и запишите предложения со словами многоводный, полноводный, глубокий, бездонный, мелкий, мелководный
Ответ(ы):
Гость:
Его глубокий и бездонный взгляд очаровывал нас всё больше и больше.За нашей деревней был полноводный пруд,который манил своей прохладой.Ребята хотели выкопать глубокий арык,но он получился мелким.Мелководный ручей бежал с горы,превращаясь в полноводную речку
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