Помогите написать отзыв о фильме мы с дедушкой

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Помогите написать отзыв о фильме мы с дедушкой
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Это очень хороший фильм душевный!!! Советую всем посмотреть ставлю 9 из 10 есть небольшие недочеты!
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