За три рейса катер перевез 96 пассажиров: первым рейсом-42 человека, вторым на 14 чел ??еньше. сколько человек катер перевез последним рейсом?
Математика
За три рейса катер перевез 96 пассажиров: первым рейсом-42 человека, вторым на 14 чел ??еньше. сколько человек катер перевез последним рейсом?
Ответ(ы):
Гость:
(42-14)+42=70 вторым и первым рейсом(вместе) 96-70=26 3рейсом
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