За три рейса катер перевез 96 пассажиров: первым рейсом-42 человека, вторым на 14 чел ??еньше. сколько человек катер перевез последним рейсом?

Математика

За три рейса катер перевез 96 пассажиров: первым рейсом-42 человека, вторым на 14 чел ??еньше. сколько человек катер перевез последним рейсом?

Автор: Гость