Обьекты природы всемирного наследия в России?

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Обьекты природы всемирного наследия в России?
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Природные объекты:Золотые горы Алтая, озеро Байкал, Вулканы Камчатки, Плато Путорана, Западный Кавказ и др. объекты человека: Кремль, красная Площадь, Церковь Вознесения в Коломенском, Исторический центр Ярославля и др. (их очень много тебе нужны выбрать какие хочешь и записать)
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