Обьекты природы всемирного наследия в России?

Гость: Гость:

Природные объекты:Золотые горы Алтая, озеро Байкал, Вулканы Камчатки, Плато Путорана, Западный Кавказ и др. объекты человека: Кремль, красная Площадь, Церковь Вознесения в Коломенском, Исторический центр Ярославля и др. (их очень много тебе нужны выбрать какие хочешь и записать)