Подготовьте небольшой рассказ на любую тему, закончив его моралью басни Обоз

Литература
Подготовьте небольшой рассказ на любую тему, закончив его моралью басни Обоз
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мораль сей басни: прежде чем критиковать и указывать, сделай это самостоятельно. применима может быть к различным обстоятельствам. например, к распространенной ситуации, когда мужики разговаривают с телевизором и критикуют футболистов косых)))) ведь если их самих на поле выпустить, они лучше них точно не сыграют)зато указывают и критикуют.
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