Подготовьте небольшой рассказ на любую тему, закончив его моралью басни Обоз

Гость: Гость:

Мораль сей басни: прежде чем критиковать и указывать, сделай это самостоятельно. применима может быть к различным обстоятельствам. например, к распространенной ситуации, когда мужики разговаривают с телевизором и критикуют футболистов косых)))) ведь если их самих на поле выпустить, они лучше них точно не сыграют)зато указывают и критикуют.