Подготовьте небольшой рассказ на любую тему, закончив его моралью басни Обоз
Литература
Подготовьте небольшой рассказ на любую тему, закончив его моралью басни Обоз
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мораль сей басни: прежде чем критиковать и указывать, сделай это самостоятельно. применима может быть к различным обстоятельствам. например, к распространенной ситуации, когда мужики разговаривают с телевизором и критикуют футболистов косых)))) ведь если их самих на поле выпустить, они лучше них точно не сыграют)зато указывают и критикуют.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Запишите все четные трехзначные числа которые можно составить используя только цифры 1234 причем цифры в числе должны быть различных Сколько всего ...
Математика