Запишите все четные трехзначные числа которые можно составить используя только цифры 1234 причем цифры в числе должны быть различных Сколько всего таких чисел имеется?

Математика

Запишите все четные трехзначные числа которые можно составить используя только цифры 1234 причем цифры в числе должны быть различных Сколько всего таких чисел имеется?

Автор: Гость