Запишите все четные трехзначные числа которые можно составить используя только цифры 1234 причем цифры в числе должны быть различных Сколько всего таких чисел имеется?
Математика
Запишите все четные трехзначные числа которые можно составить используя только цифры 1234 причем цифры в числе должны быть различных Сколько всего таких чисел имеется?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
124, 132, 134, 142, 214, 234, 312, 314, 324, 342, 412, 432. всего 12 чисел
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