Обесните пожалуйста как решать ребусы
Қазақ тiлi
Обесните пожалуйста как решать ребусы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну иесли ребусы с числами и буквами буквы и числа по звучанию складывай в слова, например: 100+ лица=столица. Все очень просто. Тоже самое с рисунком. А если стоят запятые спереди или сзади слова или рисунка то такое количество запятых вычитаешь буквы из слова. Все оч просто
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