Обесните пожалуйста как решать ребусы

Гость: Гость:

Ну иесли ребусы с числами и буквами буквы и числа по звучанию складывай в слова, например: 100+ лица=столица. Все очень просто. Тоже самое с рисунком. А если стоят запятые спереди или сзади слова или рисунка то такое количество запятых вычитаешь буквы из слова. Все оч просто