Обьясни выражения нам в двоем достанет. Высокое сердце
Литература
Обьясни выражения нам в двоем достанет. Высокое сердце
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нам вдвоем достанет, это значит то что натворили это дело и теперь вы будете за это отвечать. Высокое сердце, прости не знаю
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