Обьясните назван е пьесы бесприданица
Литература
Обьясните назван е пьесы бесприданица
Ответ(ы):
Гость:
главный конфликт пьесы «Бесприданница» определяется самим ее названием. Трагедия Ларисы Дмитриевны Огудаловой именно в том, что она бесприданница. Красота, ум, обаяние, человеческое достоинство ничего не значат в этом мире, если у тебя нет денег.
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