СРОООООЧНООО!!!!!!!!! Представьте в виде обыкновенной дроби бесконечные: 1) 1,(81) 2)0,2(3) 3)0,32(45) С решением,прошу
Математика
СРОООООЧНООО!!!!!!!!! Представьте в виде обыкновенной дроби бесконечные: 1) 1,(81) 2)0,2(3) 3)0,32(45) С решением,прошу
Ответ(ы):
Гость:
1,(81)=1+(81-0)/99=1 81/99 0,2(3)=(23-2)/90=21/90 0,32(45)=(3245-32)/9900=3213/9900
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