Обьясните почему все народы стремятся сохранять, изучать произведения фольклора, пожалуйста помогите!
Литература
Обьясните почему все народы стремятся сохранять, изучать произведения фольклора, пожалуйста помогите!
Ответ(ы):
Гость:
Потому что фольклор-это всё, что осталось от наших предков. Прекрасные и своеобразные обычаи, традиции и обряды. Замечательные песнопения и чудесный язык. Фолькор-это наше прошлое, наша история..А историю человек должен поглощать, дабы стать личностью.
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