Обьясните почему все народы стремятся сохранять, изучать произведения фольклора, пожалуйста помогите!

Гость: Гость:

Потому что фольклор-это всё, что осталось от наших предков. Прекрасные и своеобразные обычаи, традиции и обряды. Замечательные песнопения и чудесный язык. Фолькор-это наше прошлое, наша история..А историю человек должен поглощать, дабы стать личностью.