Объясни , почему говорят : Знай минутам цену , секундам счет. Отдых - это перемена вида деятельности.
Обществознание
Объясни , почему говорят : Знай минутам цену , секундам счет. Отдых - это перемена вида деятельности.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)нужно ценить время, которое идет, и знать сколько время 2)когда мы отдыхаем, то просто меняем вид деятельности - например учебу сменяем игрой в компьютер.
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