В коробке 32 карандаша. Вероятность того, что достали синий карандаш равна 0,5. Вероятность того, что достали зеленый - 0,25. Желтый - 0, 125. Красный - 0, 0625. Сколько белых карандашей в коробке?

Информатика

В коробке 32 карандаша. Вероятность того, что достали синий карандаш равна 0,5. Вероятность того, что достали зеленый - 0,25. Желтый - 0, 125. Красный - 0, 0625. Сколько белых карандашей в коробке?

Автор: Гость