В коробке 32 карандаша. Вероятность того, что достали синий карандаш равна 0,5. Вероятность того, что достали зеленый - 0,25. Желтый - 0, 125. Красный - 0, 0625. Сколько белых карандашей в коробке?
Информатика
В коробке 32 карандаша. Вероятность того, что достали синий карандаш равна 0,5. Вероятность того, что достали зеленый - 0,25. Желтый - 0, 125. Красный - 0, 0625. Сколько белых карандашей в коробке?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Синих карандашей = 32*0,5=16 Зеленых карандашей = 32*0,25=8 Желтых = 32* 0,125=4 Красных = 32* 0,0625=2 16+8+4+2=30 Значит белых карандашей 32-30=2
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