Сделайте мини сочинение на тему "каким должен быть хозяин дома"
Обществознание
Сделайте мини сочинение на тему "каким должен быть хозяин дома"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Хозяин дома должен быть гостеприимным
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