Использьуя рисунок 46 учебника , ипишите , что произошло с корневой системой растения после того , как цветочный горшок полодили набок . как называется это явление? помогите пожалуйста. плиз. пж.мне спрчно надо.плиз. ну пж.

Биология

Использьуя рисунок 46 учебника , ипишите , что произошло с корневой системой растения после того , как цветочный горшок полодили набок . как называется это явление? помогите пожалуйста. плиз. пж.мне спрчно надо.плиз. ну пж.

Автор: Гость