Использьуя рисунок 46 учебника , ипишите , что произошло с корневой системой растения после того , как цветочный горшок полодили набок . как называется это явление? помогите пожалуйста. плиз. пж.мне спрчно надо.плиз. ну пж.
Биология
Использьуя рисунок 46 учебника , ипишите , что произошло с корневой системой растения после того , как цветочный горшок полодили набок . как называется это явление? помогите пожалуйста. плиз. пж.мне спрчно надо.плиз. ну пж.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Цветок начал тянуться к свету поетому он не растет прямо а вверх
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