Объясни почему современный человек не использует камень как носитель информации?

Информатика
Объясни почему современный человек не использует камень как носитель информации?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не практично и не актуально т.к есть носители информации намного компактнее и долговечнее. например бумага, флешка, диск
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