Объясни значение словосочетаний пустой сосуд пустой разговор

Литература
Объясни значение словосочетаний пустой сосуд пустой разговор
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пустой сосуд значит есть углубленость, а в ней нет ничего, а пустой разговор значит бессмысленный разговор а если не знаете значение слово бессмысленный то не нужный это замена
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