СРОЧНО!!! ПОМОГИТЕ!!Смесь цинка и его нитрата прокалили на воздухе при этом ее масс?? не изменилась определите массовую долю цинка в смеси

Химия

СРОЧНО!!! ПОМОГИТЕ!!Смесь цинка и его нитрата прокалили на воздухе при этом ее масс?? не изменилась определите массовую долю цинка в смеси

Автор: Гость