СРОЧНО!!! ПОМОГИТЕ!!Смесь цинка и его нитрата прокалили на воздухе при этом ее масс?? не изменилась определите массовую долю цинка в смеси
Химия
СРОЧНО!!! ПОМОГИТЕ!!Смесь цинка и его нитрата прокалили на воздухе при этом ее масс?? не изменилась определите массовую долю цинка в смеси
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Очевидно, что Zn, сод-ся в смеси, поглотил из воздуха массу O2, равную суммарной массе газообр-х продуктов разложения Zn(NO3)2 по р-м: а) Zn (М = 65 г/моль) + 0.5O2 = ZnO и б) Zn(NO3)2 (M = 189 г/моль) = ZnO + 2NO2 (M = 46 г/моль) + 0.5O2 (М = 32 г/моль);
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