Как люди используют упругость воздуха в своей деятельности приведите пж примерф ?? объяснения
Окружающий мир
Как люди используют упругость воздуха в своей деятельности приведите пж примерф ?? объяснения
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Камеры автомобилей подушки безопасности парашют компрессоры
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