Помогите сочинить сказку про зиму!!!

Гость: Гость:

Была прекрасная погода . Один мальчик по имени Петя пошёл гулять и нашёл волшебную палочку.Поначалу Петя думал что это просто палочка но потом он загадал чтоб отменили уроки и все подарки принадлежали ему . Но потом что то пошло не так как он хотел. Оказалась эта палочка злого волшебника .И вдруг оказалось что место отмены уроков он стал учиться в субботу ,а место того чтобы все подарки принадлежали ему не подарил дед мороз не одного подарка. И мальчик закричал ! И оказалось что он просто спал и это был лишь сон.