Помогите сочинить сказку про зиму!!!

Литература
Помогите сочинить сказку про зиму!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Была прекрасная погода . Один мальчик по имени Петя пошёл гулять и нашёл волшебную палочку.Поначалу  Петя думал что это просто палочка но потом он загадал чтоб отменили уроки и все подарки принадлежали ему . Но потом что то пошло не так как он хотел. Оказалась эта  палочка злого волшебника .И вдруг оказалось что место отмены уроков он стал учиться в субботу ,а место того чтобы все подарки принадлежали ему не подарил дед мороз не одного подарка. И мальчик закричал ! И оказалось что он просто спал и это был лишь сон. 
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