Преведете пожалуйста!!!!

Гость: Гость:

Меня зовут...Я бы хотел рассказать тебе о моем дне. Обычно я встаю в 7 часов.Я не делаю зарядку - у меня нет времени. Я иду в ванную, умываю мои руки и лицо и чищу зубы. После я одеваюсь и расчесываюсь. В 7.15 я иду завтракать. Я завтракаю с моей мамой и ... . У нас обычно сэндвич с маслом, сыром и колбасой и попить : кофе или чай. Затем в 7.30 я беру свой портфель, говорю пока маме и иду в школу. Обычно я иду в школу на автобусе( пешком) . Мои уроки начинаются в 8 часов. Обычно у нас 5 или 6 уроков каждый день. Мой любимый урок это физ-ра. Я люблю бегать, прыгать и играть в спортивные игры. Мы обедаем в школе в 11 часов. В 12 или в час мы идем домой. Я прихожу домой, ужинаю. После я помогаю маме по дому. Я чищу, пою пол и хожу в магазин. Затем я делаю мои уроки. Это не просто. На это я трачу 3 часа. В 5 часов я иду гулять с моими друзьями. ( хожу в спорт. школу/ музыкал. школу) Мои родители приходят домой в 6 часов. В 7 часов мы ужинаем. Вечером я обычно смотрю телевизор, читаю книги,играю в компьютерные игры. В 10 часов я говорю родителям Спокойной ночи и иду спать. ( Долго писала, надеюсь помогла)) (( Поставь пожалуйста мой ответ лучшим)