За три дня на ферме выпустилось 1200 цыплят. В первый день выпустилось 11/30 всех цыплят. А во второй 9/19 отстатка. Сколько цыплят выпустилось в тоетий день?
Математика
За три дня на ферме выпустилось 1200 цыплят. В первый день выпустилось 11/30 всех цыплят. А во второй 9/19 отстатка. Сколько цыплят выпустилось в тоетий день?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 1200* 11/30 = 40*11= 440 (цыплят) -в первый день 2) 1200-440= 760 (цыплят) - осталось 3) 760 *(1- (9/19))= 760* 10/19 =400 (цыплят) - в третий день ответ: 400 цыплят
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