За три дня на ферме выпустилось 1200 цыплят. В первый день выпустилось 11/30 всех цыплят. А во второй 9/19 отстатка. Сколько цыплят выпустилось в тоетий день?

Математика

За три дня на ферме выпустилось 1200 цыплят. В первый день выпустилось 11/30 всех цыплят. А во второй 9/19 отстатка. Сколько цыплят выпустилось в тоетий день?

Автор: Гость