Заполните таблицу: 1 и 2 народное ополчение, причины создания, центр движения, руко??одители, итоги деятельности.

История
Заполните таблицу: 1 и 2 народное ополчение, причины создания, центр движения, руко??одители, итоги деятельности.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Причины создания - Первое народное ополчение - Противостояние польским захватчикам Второе народное ополчение - Освобождение России от захватчиков Центр движения - Первое народное ополчение - Москва Второе народное ополчение - Нижний Новгород, Москва Руководители - Первое народное ополчение - Прокопий Ляпунов, Дмитрий Пожарский Второе народное ополчение Дмитрий Пожарский и Кузьма Минин Итоги деятельности - Первое народное ополчение - Не удалось освободить Москву Второе народное ополчение - Москва была полностью освобождена от захватчиков
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Решите 1256+2551+3:4=? Пожалуйста скажите ответ:)
Ответить
Окружающий мир
Как люди используют упругость воздуха в своей деятельности приведите пж примерф ?? объяснения
Ответить
Математика
За три дня на ферме выпустилось 1200 цыплят. В первый день выпустилось 11/30 всех цыплят. А во второй 9/19 отстатка. Сколько цыплят выпустилось в т...
Ответить
Литература
Помогите сочинить сказку про зиму!!!
Ответить
Английский язык
Преведете пожалуйста!!!!
Ответить