Заполните таблицу: 1 и 2 народное ополчение, причины создания, центр движения, руко??одители, итоги деятельности.

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Причины создания - Первое народное ополчение - Противостояние польским захватчикам Второе народное ополчение - Освобождение России от захватчиков Центр движения - Первое народное ополчение - Москва Второе народное ополчение - Нижний Новгород, Москва Руководители - Первое народное ополчение - Прокопий Ляпунов, Дмитрий Пожарский Второе народное ополчение Дмитрий Пожарский и Кузьма Минин Итоги деятельности - Первое народное ополчение - Не удалось освободить Москву Второе народное ополчение - Москва была полностью освобождена от захватчиков