Объясните букву И в слове БлагопрИятных, и букву Я в слове берестЯные. Спасибо:))
Русский язык
Объясните букву И в слове БлагопрИятных, и букву Я в слове берестЯные. Спасибо:))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.БлагопрИятных - слово сложное, состоит из 2 частей (благо и приятных). Во второй части составного слова:"приятных" написание буквы И обусловлено тем, что она входит в состав приставки ПРИ. 2.БерестЯные - написание буквы Я обусловлено тем, что эта буква входит в состав суффикса ЯН.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Для украшения новогодний ёлки купили8коробак с красными шарами и 4 коробки с желтыми шарами. Всего купили 480 шаров. Сколько красных шаров купили е...
Английский язык
Помогите пожалуйста ( С этими словами нужно составить небольшие предложения, с п??реводом 1 look around 2 very big 3 surprised
Русский язык