Объясните букву И в слове БлагопрИятных, и букву Я в слове берестЯные. Спасибо:))

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1.БлагопрИятных - слово сложное, состоит из 2 частей (благо и приятных). Во второй части составного слова:"приятных" написание буквы И обусловлено тем, что она входит в состав приставки ПРИ. 2.БерестЯные - написание буквы Я обусловлено тем, что эта буква входит в состав суффикса ЯН.