Помогите пожалуйста ( С этими словами нужно составить небольшие предложения, с п??реводом 1 look around 2 very big 3 surprised

1.A little girl is looking around because she is scared. - Маленькая девочка смотрит по сторонам, потому что она испугана. 2.Our school is very big. - Наша школа очень большая 3. I was surprised when I saw my mum at school. - Я была удивлена, когда я увидела мою маму в школе.