Помогите пожалуйста ( С этими словами нужно составить небольшие предложения, с п??реводом 1 look around 2 very big 3 surprised

Английский язык
Помогите пожалуйста ( С этими словами нужно составить небольшие предложения, с п??реводом 1 look around 2 very big 3 surprised
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.A little girl is looking around because she is scared. - Маленькая девочка смотрит по сторонам, потому что она испугана. 2.Our school is very big. - Наша школа очень большая 3. I was surprised when I saw my mum at school. - Я была удивлена, когда я увидела мою маму в школе.
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