Всем привет! у нас скоро триместр, и от этого задания зависит моя итоговая оценка. ??ожалуйста помогите!!! номер 1 к проявлениям Контрреформации не относится: 1)основание Ордена иезуитов 2)публикация Индекса запрещённых кн...
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Всем привет! у нас скоро триместр, и от этого задания зависит моя итоговая оценка. ??ожалуйста помогите!!! номер 1 к проявлениям Контрреформации не относится: 1)основание Ордена иезуитов 2)публикация Индекса запрещённых книг 3)создание в Риме трибунала 4)сожжение на костре Мигеля Сервета 5)деятельность Тридентского собора пожалуйста!
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4 наверное по логике
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