Почему в Белогорской крепости не любили Швабрина?
Литература
Почему в Белогорской крепости не любили Швабрина?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому что Швабрин был человеком без чести и он всегда оскорлял Машу.А когда была дуэль с Андреем он нанес удар из под тишка
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