Помогите с задачей Катя прошла всю дорогу за 3 минуты,а потом вернулась по ней за 1 минуту,шагая с той самой скоростью. найди скорость движения дороги и собственную скорость Кати,если длинна дороги 120 м.?

Математика

Помогите с задачей Катя прошла всю дорогу за 3 минуты,а потом вернулась по ней за 1 минуту,шагая с той самой скоростью. найди скорость движения дороги и собственную скорость Кати,если длинна дороги 120 м.?

Автор: Гость