Помогите с задачей Катя прошла всю дорогу за 3 минуты,а потом вернулась по ней за 1 минуту,шагая с той самой скоростью. найди скорость движения дороги и собственную скорость Кати,если длинна дороги 120 м.?
Математика
Помогите с задачей Катя прошла всю дорогу за 3 минуты,а потом вернулась по ней за 1 минуту,шагая с той самой скоростью. найди скорость движения дороги и собственную скорость Кати,если длинна дороги 120 м.?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 120:3=40 (м) в минуту скорость кати в 1 раз 2) 120:1=120 (м) в минуту скорость кати во 2 раз
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