Translate the sentences using Past simple and Past perfect. 1.Женщина была мне незнакома ,я никогда раньше ее не видел. 2.Джон не пришел ко мне на вечеринку , так как уехал в Париж .

Английский язык

Translate the sentences using Past simple and Past perfect. 1.Женщина была мне незнакома ,я никогда раньше ее не видел. 2.Джон не пришел ко мне на вечеринку , так как уехал в Париж .

Автор: Гость