Translate the sentences using Past simple and Past perfect. 1.Женщина была мне незнакома ,я никогда раньше ее не видел. 2.Джон не пришел ко мне на вечеринку , так как уехал в Париж .
Английский язык
Translate the sentences using Past simple and Past perfect. 1.Женщина была мне незнакома ,я никогда раньше ее не видел. 2.Джон не пришел ко мне на вечеринку , так как уехал в Париж .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Zhenschina was unfamiliar to me, I never before saw her. 2.Dzhon not come to my party, as he went to Paris
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